Полиция Екатеринбурга разыскивает альфонса, ограбившего нескольких женщин (ФОТО)

В Екатеринбурге полицейские ищут мужчину, подозреваемого в краже денег как минимум у семи женщин. Авантюрист знакомился с дамами, старался произвести впечатление солидного бизнесмена с криминальным прошлым, крутил романы, а затем обворовывал и скрывался. Всем пострадавшим горожанкам альфонс представлялся по фамилии Казанцев.

«На данный момент в органы внутренних дел Екатеринбурга обратились 7 потерпевших в возрасте от 27 до 50 лет. Одна из них взяла в банке кредит на сумму 300 тысяч рублей, чтобы сделать ремонт в собственной квартире. Оказать содействие в этом деле ей пообещал новый знакомый по имени Альберт. В итоге хозяйка жилища осталась и без спутника жизни, и без ремонта, и без денег. Остался только долг перед банком. По данному факту полицией возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В полиции предполагают, что фамилия Казанцев далеко не единственная, которую использовал мошенник при знакомстве с женщинами. Возможно, он таким же способом обманывал жительниц других регионов, в том числе Пермского края, Челябинска, Кургана, Тюмени.

Сыщики просят всех, кто располагает сведениями о точных данных разыскиваемого, обратиться в отдел полиции № 7 УМВД Екатеринбурга или позвонить по телефонам: (343) 356-42-07 или (343) 358-71-61.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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