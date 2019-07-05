Полиция Екатеринбурга полтора года ищет альфонса, ограбившего нескольких женщин (ФОТО)

Екатеринбургские полицейские ищут мужчину, подозреваемого в краже денег у нескольких женщин. Авантюрист знакомился с дамами, представлялся солидным бизнесменом в сфере строительства, крутил романы, а потом убеждал подруг взять кредит и скрывался вместе с деньгами. Жертвами афериста также стали мужчины, заказавшие в его фирме ремонт.

Всем потерпевшим бизнесмен представлялся как Казанцев Альберт Дмитриевич или Кондаков Дмитрий Геннадьевич. Против него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ – кража и мошенничество. Расследованием занимаются сотрудники отдела полиции №7. Поиски альфонса продолжаются уже полтора года. «По оперативным данным, он может находиться не только на территории Свердловской, но и в Ленинградской, Московской, Челябинской областях, в Пермском крае», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В полиции назвали приметы подозреваемого: на вид 35-45 лет, рост 168-175 см, среднего телосложения, на голове имеется залысина, глаза серо-голубые, на спине шрам.

Тем, кто понес убытки от этого человека, или знает о его возможном местонахождении, полицейские просят обращаться по телефонам: 8(343)358-42-07 – дежурная часть ОП № 7 УМВД по Екатеринбургу, 8(343)356-47-68 – следователь Прохода Сергей Валерьевич.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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