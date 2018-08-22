В Екатеринбурге появилась еще одна платная парковка

Администрация Екатеринбурга продолжает увеличивать число платных автопарковок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на официальном портале мэрии опубликовано постановление о том, что еще одна парковка на 40 машиномест появится на улице Вайнера, 25, вдоль здания ТЦ «Европа». Документ, подписанный сити-менеджером Александром Якобом, вступает в силу с момента опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

Напомним, сейчас в городе установлено 2 497 платных парковочных мест. Судя по перечню парковок, большая часть из них была установлена в 2013-2015 годах, единичные в 2016. Но ранее администрация города не могла выписывать штрафы автомобилистам, бесплатно паркующимся на муниципальных платных парковках. Для этого существовало юридическое препятствие – ГИБДД не могла передавать муниципальным властям данные по собственникам транспортных средств. Но летом Госдума приняла закон, устраняющий это препятствие. 3 августа его подписал президент Владимир Путин. В силу закон вступит через 60 дней после опубликования – в первых числах октября.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.08.18

Тагильчанина отправили в колонию на 11,5 лет за лекарство-галлюциноген из Перу. / Полиция Екатеринбурга разыскивает альфонса, ограбившего нескольких женщин (ФОТО). / Народовластие и пенсионные требования – чем хвастают партии на информационных плакатах (СКРИН). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»