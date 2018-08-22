«Это не обследование, это обыски!» – Подробности серовского скандала на похоронном рынке (ФОТО, ВИДЕО)

На прошлой неделе, 15 августа, в Серове произошел скандал – в одной из крупных фирм, предоставляющих ритуальные услуги в городах на севере области – Уральской мемориальной компании (УМК) «Обряд», прошли обыски и выемка документов. Работа предприятия была парализована. «Обряд» разместил объявление в местных СМИ с просьбой к родственникам принести заново фото и сохранившиеся эскизы. «Обыски прошли с грубыми нарушениями, и никаких внятных объяснений о причинах разыскных мероприятий от работников ОЭБиПК получено не было», – рассказал руководитель предприятия Дмитрий Киреев. По его мнению, произошедшее могло стать очередной попыткой передела на рынке похоронных услуг – о чем он и написал заявление в прокуратуру и вышестоящие органы МВД.

Скандал на похоронном рынке

По словам Дмитрия Киреева, оперативные мероприятия проводились во всех офисах УМК «Обряд». Вместе с бухгалтерской отчетностью за последние три года были изъяты компьютеры, содержащие программы для работы со станками, карты памяти с фотографиями и эскизами памятников для умерших. Официальная причина, указанная в предъявленном работникам «Обряда» постановлении местной полиции, – сбор информации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о финансовых махинациях с бюджетом. Однако вместо сбора информации – теперь на предприятии УМК отсутствует вся документация, дорогостоящая оргтехника и все электронные носители, содержащие фотографии умерших.

По информации наших источников, поводом стала расчетная квитанция на памятник, заказанный в «Обряде» некой гражданкой Поляковой Н. А. на сумму 250 тысяч рублей. Эта расчетная квитанция (внутренний документ, описывающий объем и сроки работ, отчетным финансовым не является) на общую сумму, видимо, и была предоставлена Поляковой в отделение соцзащиты для получения компенсации – ее умерший родственник числился в списке лиц, погребение которых по закону компенсируется из бюджета. Однако, по словам Киреева, «обследование территории» в версии местной полиции обернулось выемкой всех документов и изъятием компьютеров. Руководитель предприятия «Обряд» пояснил, что предприятия УМК, согласно выбранной схеме налогообложения, не могут работать с юридическими лицами, а с бюджетными структурами и подавно. Схема, по которой были предоставлены услуги Поляковой, – та же, что и для всех: был заказ, причем на сумму несколько меньше – 190 тысяч рублей, часть работ выполнена и оплачена , правда, на сумму много ниже заявленной. Кроме того, срок сдачи работ по данному договору истекает только через месяц.

Н. А. Полякова подтвердила «Новому Дню», что ее вызывали в ОЭБиПК для объяснений по поводу документов о компенсации за памятник умершему мужу, но почему и в каком качестве – она пояснить не смогла.

Начальник управления социальной политики администрации Серова Ольга Сафонова рассказала, что отделение опеки обязано выдавать полиции и в том числе ОЭБиПК затребованные ими документы, как и в случае с Поляковой. Руководитель ведомства при этом пояснила, что о деле по хищению бюджетных средств, как и о фальсификации документов на компенсацию похорон, слышит впервые.

По версии Киреева, все произошедшее могло быть очередным витком борьбы за рынок похоронных услуг и причастны к этому могли быть представители ритуальной службы «Мемориал». Компания была учреждена в свое время бывшими полицейскими, уволенными из органов: Ильей Кропотиным (12 марта 2015-го он был осужден за превышение должностных полномочий на три года условно, речь шла о пытках и выбиваниях показаний) и Ринадом Ибняаминовым (обвиняемым в крышевании «борделя»). Два года назад «Мемориал» засветился в деле о нападении на Киреева – суд тянулся год и имел несколько примечательных моментов. Так, в деле уже в процессе рассмотрения начали пропадать документы. Загадочным образом испарился первичный акт судебно-медицинского освидетельствования. И статья УК РФ 112 «Умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью» превратилась в легкую 115 «Причинение легкого вреда здоровью». Что примечательно, как раз ООО «Мемориал» работает с юрлицами – например, имеет госконтракт с Серовской городской больницей.

«Можно, конечно, в качестве фантастической допустить версию о громком расследовании Серовского МВД дела о мошенничестве с выплатами из бюджета на 250 тысяч рублей. Но с этим достаточно быстро разберется суд, который знает разницу между платежным документом и расчетной квитанцией, которая и была выдана Поляковой», – говорит Киреев. Предприниматель считает, что обыски в «Обряде» – новая попытка выдавить предприятие с рынка со стороны «серовского спрута». А изъятие всей документации предприятия – приемы конкурентной разведки, которые могли отрабатываться через связи в силовых органах.

Вчера вечером некое количество документов было передано адвокату УМК «Обряд». Однако вся ли документация вернулась к владельцам, и в каком состоянии, предстоит разбираться руководству предприятия в ближайшие месяцы, потому что никакой описи или перечня документов, изъятых на пять дней, сотрудниками полиции просто-напросто не было составлено. «На данный момент обнаружено, что в документах отсутствуют приходные ордера практически по всем договорам, и в ближайшее время придется восстанавливать отчетные документы и составлять список, каких еще документов не получили обратно от ОЭБиПК», – говорит руководитель УМК Дмитрий Киреев.

Открытым остается вопрос, зачем вся эта странная история нужна ОЭБиПК, особенно на фоне непрекращающихся слухов о смене начальника главка.

Серов, Август, Служба информации

Серов, Август. Другие новости 22.08.18

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