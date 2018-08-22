Столичных журналистов удивило вызывающее письмо из уральского пресс-центра ТАСС (СКРИН)

Сегодня рано утром в редакции ряда столичных СМИ пришло письмо странного содержания с темой «Коррумпированные органы власти прикрывают ранее судимого экстремиста-южанина» от пресс-центра ТАСС-Урал. В нем говорится об инцидентах, которые произошли на прошлой неделе в екатеринбургском ресторане «Гранд Урюк». В частности, о стрельбе, которую устроил один из посетителей. В тексте, написанном в весьма своеобразной манере, сообщается, что зачинщик конфликта ‒ один из участников т.н. бойни в Сагре, экс-сотрудник правоохранительных органов Магомед Б. Авторы послания утверждают, что «наши «органы» и СМИ страдают умственной отсталостью».

«Фейк это или кто-то взломал их почту. Но СМИ про СМИ так не пишут и не оскорбляют», ‒ говорят московские журналисты, получившие рассылку.

Как отмечает «Новый День», письмо, оформленное в фирменном стиле ТАСС, полностью повторяет публикации известной в узких кругах пиарщицы Валентины Гофенберг в телеграме. Не исключено, что письма было отправлено именно в московские редакции, поскольку на Урале стиль письма слишком узнаваем.

В РИЦ «ТАСС-Урал» сообщили «Новому Дню», что такое письмо из пресс-центра ТАСС не отправлялось и быть отправлено не могло. «Наши системы не взламывались. Мы попросили передать метаданные письма, чтобы установить IP-адрес, с которого оно было отправлено», – сказала руководитель уральского ТАСС Мария Картуз.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.08.18

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