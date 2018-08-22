В день выборов запретят парковку рядом с избирательными участками

В единый день голосования 9 сентября в Свердловской области за общественным порядком будут следить свыше двух тысяч полицейских. Наряды правоохранителей, в том числе ДПС, будут приближены к общественным местам. Кроме того, рядом со зданиями, где расположены избирательные участки, появятся дорожные знаки, запрещающие парковку. Об этом сообщил сегодня на областной антитеррористической комиссии представитель регионального ГУ МВД Олег Тощев.

На сегодняшний день все избирательные участки уже готовы к открытию, сообщили в пресс-службе свердловского правительства. Всего в регионе 9 сентября будут работать 655 УИК, в Екатеринбурге – 573 участка, 20 из которых временные. Как доложил на совещании глава администрации города Александр Якоб, сейчас идет текущая проверка помещений для голосования со стороны полиции и МЧС. Эта работа будет продолжена вплоть до дня выборов.

Напомним, в уральской столице 485 участков будут оборудованы камерами видеонаблюдения, а на 252 появятся металлодетекторы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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