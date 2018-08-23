В Екатеринбург везут мощи святого Спиридона, исцеляющего душу и тело

В Екатеринбург в конце августа прибудет одна из великих христианских святынь – десница (правая рука) святителя Спиридона Тримифунтского. Считается, что его мощи исцеляют и помогают решать житейские вопросы.

Святыня пробудет в столице Урала с 30 августа по 1 сентября. Торжественная встреча святыни состоится в Храме-на-Крови города Екатеринбурга 30 августа в 08:45, мощи будут выставлены для поклонения в этом же храме, 1 сентября по завершении вечернего богослужения десница святого Спиридона отбудет в следующий регион – всего мощи святого побывают в 12 регионах страны.

«Святитель Спиридон – один из самых почитаемых среди православных людей святых. Пожалуй, в каждом храме Екатеринбурга икона чудотворца находится на видном месте и пред ней возносятся молитвы преблаженному святителю о мирном и безмятежном житие, здравии душевном и телесном, решении самых разных житейских вопросов», – рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Мощи святого Спиридона уже бывали в Екатеринбурге. В 2014 году на поклонение пришли сотни тысяч верующих, у храма выстраивались очереди. Даже после того, как десница покинула Екатеринбург, паломников меньше не стало. А на Урале остался башмачок святого. На Корфу очень популярно предание о том, что Спиридон Тримифунтский очень много ходит по миру, творя добрые дела, и башмаки его все время стаптываются. Поэтому раз в год их меняют, а прежняя пара становится реликвией для верующих.

Екатеринбург, служба информации

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