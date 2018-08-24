«Автомобилист» уезжает в Уфу за Кубком Башкортостана

Хоккейный клуб «Автомобилист» отправился в Уфу на последний предсезонный турнир. Завтра там начнется Кубок Республики Башкортостан. Екатеринбургская команда сыграет против «Барыса», «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева».

Первая игра с участием уральцев запланирована на завтра. В 17:00 екатеринбуржцы выйдут на лед против хозяев турнира. В воскресенье, 26 августа, «Автомобилист» сыграет в то же время против команды из Астаны, а во вторник, 28 августа, в 15:00 против нижнекамских хоккеистов.

Как сообщили в пресс-службе «Автомобилиста», все вечерние матчи будет транслировать КХЛ-ТВ, а дневные ‒ youtube-канал «Салавата Юлаева».

Напомним, что регулярный сезон КХЛ для «Автомобилиста» начнется с домашней игры против рижского «Динамо». Матч состоится на арене «Уралец» 2 сентября в 17:00.

Екатеринбург, служба информации

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