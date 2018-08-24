«Очкарик» нокаутировал обидчика-тяжеловеса и может сесть на 2 года (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге в Кировском районном суде состоялись прения сторон по уголовному делу Саргиса Арутюняна и Владислава Рябухина. Конфликт между молодыми людьми начался год назад с перепалки и драки, которая закончилась нокаутом Арутюняна. В итоге потерпевший перенес две операции и намерен за это наказать парня, который решил дать сдачи. Рябухину предъявлено обвинение по ч 1. ст. 111 УК РФ « Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни». Подробности и аргументы сторон – смотрите на видео.

Суд. Прения сторон

По версии следствия, в ночь со 2 на 3 июля 2017 года между молодыми людьми завязался конфликт. Как рассказывает Владислав Рябухин, они вместе с другом поехали забирать девушку, которая была в гостях в доме на улице Менделеева. Вместе с девушкой из дома вышел юноша, который и начал конфликт. В ходе спора Рябухин дал пощечину подростку, чтобы тот перестал «истерить», рассказывает обвиняемый. После этого, на подмогу пришли друзья несовершеннолетнего, среди которых и был Саргис Арутюнян.

«Арутюнян из хулиганских побуждений, без повода, внезапно ударил Рябухина в голову правой рукой. Рябухин один раз ударил в ответ. Ситуацию Рябухин субъективно воспринимал, как угрожающую его жизни и здоровью. Поскольку, Арутюнян подошел во главе компании из четырех человек, каждый из которых массой превосходит Рябухина. Сам Арутюнян, нанесшей удар, явно превосходит Рябухина по весу более чем в полтора раза», – рассказывает суду адвокат обвиняемого Сергей Колосовский.

Владислав Рябухин с одного удара нокаутировал обидчика. Когда поверженный Саргис Арутюнян упал, у него начался приступ эпилепсии. В этот момент обвиняемый оказал молодому человеку первую помощь. По данным следствия, во время потасовки потерпевший получил тяжелую черепно-мозговую травму. «У Аратюняна выявлена черепно-мозговая травма, оскольчатый вдавленный перелом левой височной кости, ушиб головного мозга средней степени, субарахноидальное кровоизлияние. Данная травма расценивается, как тяжкий вред здоровью», – зачитал результаты судмедэкспертизы прокурор.

В итоге Аратюнян перенес две операции. За нанесенные увечья обвинение просит наказать Владислава Рябухина двумя годами колонии общего режима. Сегодня молодой человек выступил с последним словом, где заявил, что он всего лишь защищал себя и не хотел навредить здоровью потерпевшего. Приговор суд вынесет 27-го августа в14:00.

Екатеринбург, служба информации, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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