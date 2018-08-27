«Очкарик», который нокаутировал оппонента-тяжеловеса, не отправится в тюрьму. Суд вынес приговор (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге Кировский районный суд вынес приговор Владиславу Рябухину, который год назад нокаутировал Саргиса Арутюняна. На прошлом заседании обвинение потребовало наказать Рябухина двумя годами колонии общего режима. Поэтому на вынесение приговора Влад пришел с сумкой – с вещами первой необходимости.

Приговор в Кировском райсуде

Как уже ранее сообщал «Новый День», конфликт между молодыми людьми произошел в ночь со 2 на 3 июля 2017 года. По данным следствия, тогда словесная перепалка переросла в потасовку, во время которой Рябухин нокаутировал Арутюняна. Тот во время падения ударился об бордюр и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Рябухину было предъявлено обвинение по ч1. статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни». Однако, Кировский районный суд сегодня изменил квалификацию на ч1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Суд посчитал, что Рябухин действовал вне рамок необходимой обороны и его действия были основаны на личном неприязненном отношении к потерпевшему.

В итоге, Владислава Рябухина приговорили к 300 часам обязательных работ. Кроме того, по решению суда обвиняемый должен возместить убытки фонду обязательного медицинского страхования Свердловской области в размере 121 103 рублей 14 копеек. Сумма была потрачена на лечение Арутюняна. Также, Рябухину предстоит возместить Арутюняну материальный и моральный ущерб в размере 230 144 рубелей.

Впрочем, Владислав Рябухин планирует обжаловать приговор.

Комментарии и заявления по приговору – смотрите на видео.

Екатеринбург, служба информации, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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