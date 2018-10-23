«Очкарик против качка» – при пересмотре дела всплыли любопытные подробности (ФОТО)

Сегодня в Свердловском областном суде начался пересмотр дела, аттестованного СМИ как «Очкарик против качка». Как ранее сообщал «Новый День», 27 августа Кировский районный суд вынес приговор Владиславу Рябухину по ч. 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Сейчас и он и его оппонент Саргис Арутюнян пытаются оспорить это решение. На сегодняшнем заседании всплыли любопытные детали. Так, Рябухин утверждает, что в приговоре были оглашены свидетельские показания, которые могли быть сфальсифицированы.

Владислав Рябухин

Конфликт между Рябухиным и Арутюняном произошел в ночь со 2 на 3 июля 2017 года. По данным следствия, тогда перепалка переросла в потасовку, во время которой «очкарик» нокаутировал потерпевшего. Кировский суд приговорил молодого человека к 300 часам обязательных работ. Кроме того, по решению суда, обвиняемый должен возместить убытки фонду обязательного медицинского страхования Свердловской области в размере 121 103 рублей 14 копеек. Сумма была потрачена на лечение Арутюняна. Рябухин также должен возместить материальный и моральный ущерб пострадавшему в размере 230 144 рублей.

Саргис Арутюнян

Как передает корреспондент «Нового Дня», Рябухин подал апелляционную жалобу с целью добиться оправдательного приговора. Во время заседания сегодня стало известно, что ответную апелляционную жалобу подал Арутюнян вместе со своим адвокатом. Сторона потерпевшего хочет, чтобы Рябухина наказали по ч. 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни», и назначили наказание в виде реального лишения свободы. А также Арутюнян намерен добиться от «очкарика» возмещения морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

На заседание сегодня пришли в качестве свидетелей граждане Гвоздев и Быкова, которые давали показания следователю. «Свидетели сегодня пояснили, что те показания, которые были оглашены в приговоре, – они их не давали. Получается, это какие-то выдуманные показания, на основании которых я являюсь сейчас виновным. Это в принципе фальсификация доказательств по тяжкому преступлению. И я считаю, что следователь должна тоже нести какое-то наказание. Я считаю, что такие люди не должны работать в органах», – рассказывает Влад Рябухин.

Адвокат Рябухина Сергей Колосовский дополнил, что в обвинительном приговоре не был отражен момент причинения телесных повреждений Рябухину в результате конфликта. «У него были клинические признаки сотрясения головного мозга, болела голова, рассечена бровь – всего этого в приговоре нет. Судье, чтобы вынести обвинительный приговор, нужно было как-то вообще уйти от «необходимой обороны». И он это сделал, сославшись на показания Гвоздева и Быковой, которых они не давали, что после удара Рябухин отошел на шаг», – говорит адвокат Сергей Колосовский.

В суде сегодня был объявлен перерыв. Следующее заседание состоится 6 ноября в 10:30.

Екатеринбург, служба информации

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