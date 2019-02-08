«Я звезда и работать не буду» – в УК рассказали, откуда у Очкарика, нокаутировавшего Качка, появились прогулы

13 февраля в 15:30 в Березовском суде состоится заседание, где будет решаться вопрос об изменении наказания Владиславу Рябухину, больше известному как Очкарик, который нокаутировал Качка. Напомним, молодого человека приговорили к 300 часам исправительных работ. Однако у него появились три прогула, что стало поводом для очередного заседания.

Как сообщил источник из МКУ «Благоустройство и ЖКХ», Рябухин попросил, чтобы ему ставили отметки за просто так. «С порога заявил, что «я звезда и работать не буду, ставьте мне отметки», – сообщили агентству. – Ему возразили. Иногда он не приходил, иногда приходил».

Собеседник агентства дополнил, что на скандале с коммунальщиками Рябухин в очередной раз пытается привлечь внимание к себе.

Сам Очкарик говорит, что разговор с сотрудниками УК складывался немного по-другому. «Я к себе не отношусь, как к звезде. Я когда зашел туда, они смотрели Шеремета, сюжет про «очкарика в Екатеринбурге», и тут я захожу. Она (табельщица, – прим. ред.) такая улыбается и говорит: «О, такие у нас еще не отрабатывали, звезды такие». И я ей говорю: «А может, традиции не будем нарушать? Раз не отрабатывали, давайте и я не буду». Честно скажу, я попытался попробовать. А она мне говорит, что отрабатывать в любом случае придется», – рассказал Владислав Рябухин.

По его словам, он сообщил табельщице, что из-за основной работы не может приходить каждый день. Поэтому предложил отрабатывать в другие дни сверхурочно. По словам Рябухина, в день ему нужно было проводить от 2 до 4 часов на обязательных работах. Директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Игорь Ненашев говорит, что не в курсе о договоренностях, так как сам занял пост с 10 января 2019 года. «Три прогула, как я понял, и закономерный итог. Я глубоко этих подробностей не знаю. Я с ним напрямую не общался», – сказал корреспонденту РИА «Новый День» руководитель.

Напомним, инцидент между Владиславом Рябухиным и Саргисом Арутюняном произошел в ночь со 2 на 3 июля 2017 года на улице Менделеева. По данным следствия, перепалка переросла в потасовку, во время которой Очкарик нокаутировал потерпевшего. В итоге Кировский районный суд приговорил молодого человека к 300 часам обязательных работ. Кроме того, по решению суда обвиняемый должен возместить убытки Фонду обязательного медицинского страхования Свердловской области в размере 121 103 рублей 14 копеек. Сумма была потрачена на лечение Арутюняна. Рябухин также должен возместить материальный и моральный ущерб пострадавшему в размере 230 144 рублей.

Екатеринбург, служба информации

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