Уральскому «очкарику» снова грозит колония

Уральскому «очкарику» Владиславу Рябухину могут изменить наказание с обязательных работ на колонию из-за прогулов, об этом сообщили в пресс-службе свердловского ГУФСИН.

По информации ведомства, с 11 марта Рябухин перестал выполнять решение суда, отработав к тому моменту 176 из 300 часов. «В своем объяснении от 20 марта гражданин пояснил, что допускает невыход на обязательные работы, т.к. работает, потому что ему необходимо оплачивать штраф, назначенный Кировским районным судом, либо его ограничат в управлении транспортными средствами, и он останется без средств существования. Рябухин подтверждающих документов с места работы не предоставил», ‒ пояснили в ведомстве.

В итоге 20 марта ему объявили письменное предупреждение за невыход на обязательные работы, но ситуацию это не поменяло. Теперь суд решит, как поступить с Рябухиным. «Гражданин неоднократно уклонялся от отбывания наказания, устраивал костюмированные шествия (например, переодевался в костюм «супергероя»), которые были призваны отвлечь внимание общественности от нарушения им уголовно-исполнительного законодательства», ‒ заявили в свердловском ГУФСИН.

Заседание должно было состояться вчера, 28 марта, но адвокат молодого человека в суд не явился, слушание перенесли на 10 апреля.

Напомним, инцидент между Владиславом Рябухиным и Саргисом Арутюняном произошел в ночь со 2 на 3 июля 2017 года на улице Менделеева. По данным следствия, перепалка переросла в потасовку, во время которой Очкарик нокаутировал потерпевшего. В итоге Кировский районный суд приговорил молодого человека к 300 часам обязательных работ. Кроме того, по решению суда обвиняемый должен возместить убытки Фонду обязательного медицинского страхования Свердловской области в размере 121 103 рублей 14 копеек. Сумма была потрачена на лечение Арутюняна. Рябухин также должен возместить материальный и моральный ущерб пострадавшему в размере 230 144 рублей.

Отрабатывал наказание Рябухин в МКУ «Благоустройство и ЖКХ» в городе Березовском. На предприятии ранее рассказывали, что молодой человек попросил, чтобы ему ставили отметки просто так. «С порога заявил, что «я звезда и работать не буду, ставьте мне отметки», – сообщили агентству. – Ему возразили. Иногда он не приходил, иногда приходил».

Собеседник агентства дополнил, что на скандале с коммунальщиками Рябухин в очередной раз пытается привлечь внимание к себе. Сам «очкарик» объяснял, что разговор с сотрудниками УК складывался по-другому. «Я к себе не отношусь, как к звезде. Я когда зашел туда, они смотрели Шеремета, сюжет про «очкарика в Екатеринбурге», и тут я захожу. Она (табельщица, – прим. ред.) такая улыбается и говорит: «О, такие у нас еще не отрабатывали, звезды такие». И я ей говорю: «А может, традиции не будем нарушать? Раз не отрабатывали, давайте и я не буду». Честно скажу, я попытался попробовать. А она мне говорит, что отрабатывать в любом случае придется», – рассказал Владислав Рябухин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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