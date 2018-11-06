«Качок» и «Очкарик» снова в суде: признания об участии диаспоры и попытка изменить приговор (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Свердловском областном суде вновь вынесли приговор Владиславу Рябухину получившему в прессе прозвище «Очкарик». Молодой человек в ходе уличного конфликта летом 2017 года буквально нокаутировал своего оппонента – Саргиса Арутюняна. Сегодня обвинение попросило суд приговорить Рябухина к двум годам лишения свободы условно, отменив ранее вынесенный приговор. С откровенными признаниями выступил потерпевший, сообщив что больше не намерен молчать. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Приговор Рябухину в областном суде

Напомним, инцидент между Рябухиным и Арутюняном произошел в ночь со 2 на 3 июля 2017-го года на улице Менделеева. По данным следствия, тогда перепалка переросла в потасовку, во время которой «очкарик» нокаутировал потерпевшего. В итоге, Кировский районный суд приговорил молодого человека к 300 часам обязательных работ. Кроме того, по решению суда, обвиняемый должен возместить убытки фонду обязательного медицинского страхования Свердловской области в размере 121 103 рублей 14 копеек. Сумма была потрачена на лечение Арутюняна. Рябухин также должен возместить материальный и моральный ущерб пострадавшему в размере 230 144 рублей.

Приговором Кировского суда были недовольны все стороны. Обвинение потребовало его ужесточить , Рябухин в свою очередь добивается оправдательного приговора.

Сегодня во время прений стороны Саргис Арутюнян заявил, что все это время он молчал и не отвечал на вопросы только потому, что его попросил об этом глава армянской диаспоры Екатеринбурга. «Владислав Рябухин обращался к главе армянской диаспоры Екатеринбурга Масису Назаряну и просил помощи у него. Каялся в содеянном, и просил как-то повлиять на весь этот конфликт. Масису Хачиковичу звонили люди из высших слоев населения. И тогда глава армянской диаспоры вызвал меня к себе и попросил принять либеральную позицию, потому что Владислав молодой еще, вырос без отца. И просто поступить, как мужчина и молчать», – рассказал в суде Саргис Арутюнян.

По словам потерпевшего, из-за тяжелой черепно-мозговой травмы, которую он получил во время потасовки, он теперь не может служить в армии и работать в правоохранительных органах. В итоге, обвинение попросило суд, чтобы действия Рябухина переквалифицировали на ч. 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни», и приговорить его к 2 годам лишения свободы условно.

Кроме того, с последним словом выступил сам Рябухин. Обвиняемый сказал, что он по стечению обстоятельств оказался на Менделеева в неудачное время, в результате чего и стал жертвой конфликта. «Я пытался успокоить группу пьяных, агрессивных мужиков», – сказал во время последнего слова Рябухин.

Суд решил оставить решение Кировского районного суда без изменений. Потерпевший же заявил, что обжаловать решение суда больше не намерен. «Правда не восторжествовала, оставили такой же приговор. Обжаловать я уже не вижу смысла, потому что морально устал от этого всего. Хочу, чтобы это поскорее закончилось», – сказал Саргис Арутюнян.

Владислав Рябухин намерен дальше добиваться оправдательного приговора.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 06.11.18

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