13-летний конструктор и его друзья получили по «Армате» (ФОТО)

Генеральный директор Уралвагонзавода Александр Потапов встретился с 13-летним конструктором Егором Трофимовым и его друзьями. Мальчик прославился летом этого года. Как тогда рассказывал «Новый День», школьник разработал беспилотный танк, и его затея так понравилась представителям УВЗ, что ребенка пригласили на завод. Но этим дело не ограничилось ‒ Егор и его молодые коллеги попали на форум «Армия-2018» по приглашению Минобороны РФ. Там в рамках проекта «Инновационный куб» калужские изобретатели представили свою разработку главе ведомства Сергею Шойгу, а после мальчики встретились с Александром Потаповым, который вручил каждому модель танка Т-14 «Армата».

«Сегодня мы видим, что на выставке «Армия-2018» достойно представлена продукция Уралвагонзавода: она превосходит все аналоги и нравится экипажам. Надеюсь, что вы продолжите наше дело. Желаю вам новых перспективных идей и конструкторских разработок. Двери корпорации УВЗ всегда открыты для вас. Здесь вы найдете понимание, мы всегда рады вас видеть. Если понадобится помощь в конструкторских разработках – поможем. Вы – будущее УВЗ и, надеюсь, придете нам на смену. Вы молодцы», ‒ похвалил конструкторов глава Уралвагонзавода.

Добавим также, что на форуме «Армия-2018» корпорация подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия». Документ скрепили подписями Александр Потапов и начальник главного штаба «Юнармии» Роман Романенко. На УВЗ рассчитывают, что с помощью соглашения смогут привлечь талантливую молодежь к машиностроению.

«Наша корпорация исторически социально ориентированная, и мы всегда ставили одной из наших главных задач патриотическое воспитание, чтобы дети наших заводчан хорошо учились, знали физику, математику. Сегодня мы объединяем усилия для того, чтобы вы пришли нам на смену. Гляжу на вас – и настроение улучшается. Вы все красивые, молодые, замечательные. Вы – это завтрашний день, наша надежда. И мы вместе с Министерством обороны РФ очень хотим, чтобы будущее было светлым – таким, каким его для нас сохранили наши отцы и деды. Я очень надеюсь, что все, кто сегодня здесь присутствует, станут уралвагонзаводцами, конструкторами и продолжат выпускать продукцию, которой мы будем гордиться еще много-много лет», – сказал Александр Потапов.

Юный конструктор приехал на УВЗ

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.08.18

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