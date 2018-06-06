«Хочу делать танки!» – на УВЗ приехал 13-летний конструктор (ФОТО, ВИДЕО)

13- летний школьник разработал «беспилотный танк». Обсуждать свою разработку он приехал на УВЗ – крупнейшее танкостроительное предприятие страны.

Как выяснилось, молодой человек создал собственное конструкторское бюро ККБТМ (Калужское конструкторское бюро тяжелого машиностроения), подключив к этой затее приятелей. Созданный танк ребята назвали «Торнадо», его схемы разработчик прислал на Уралвагонзавод. И был немало удивлен, когда получил приглашение посетить предприятие. Самого юного конструктора в истории завода провели по цехам, показали чертежи легендарного танка Т-34 и книги об истории танкостроения. По итогам визита на Уралвагонзаводе задумались о создании конкурса молодых изобретателей.

13-летний конструктор на Уралвагонзаводе

Как рассказывают на УВЗ, в марте 2018 года на имя генерального директора предприятия Александра Потапова пришло письмо от 13-летнего Егора Трофимова из Калуги – с предложением сотрудничества. К письму прилагались чертежи беспилотного танка «Торнадо», созданного в ККБТМ мальчиком и его друзьями, и пояснения к ним.

На Уралвагонзаводе решили показать юному конструктору предприятие, объяснить основные принципы производства, дать возможность пообщаться со взрослыми конструкторами. Когда закончился учебный год, Егор смог приехать на Урал. Он рассказал, что вместе с тремя друзьями организовал Калужское конструкторское бюро транспортного машиностроения, чтобы разрабатывать танки. Когда один из главных проектов – танк «Торнадо» был готов, школьник написал на УВЗ. Главное, по мнению Егора, что танк – беспилотный, управляется при помощи программы.

Как рассказал папа мальчика, Алексей Трофимов, увлечение танками появилось у сына четыре года назад. «Сначала были паровозы, но это было еще детство. Потом мы как-то начали смотреть фильмы о Великой Отечественной войне, и сейчас – только танки. А написать на завод он решил после посещения выставки Мосфильма – он подсказывал экскурсоводу, который про танки рассказывал. Экскурсовод был поражен знаниями матчасти – Егор же выглядит совсем как мальчишка». Любимые фильмы Егора – «Битва за Москву», «Сталинград» – и новый и старый, «Офицеры» – и фильм, и сериал.

Предложение от УВЗ посетить завод стало небывалым сюрпризом и для мальчика, и для его семьи, и для друзей из ККБТМ. «Мы костюм специально купили, ведь все конструкторы в фильмах в костюмах, а так они с пацанами вечно в защитках (спортивная одежда защитного цвета, под армейскую, – прим. ред.) бегают». По признанию самого Егора Трофимова, в World of Tanks он играл, но больше для того, чтобы посмотреть на обстановку, танки, возможности, а вообще компьютерными играми не особо увлечен. «Из игр – шахматы, из спорта – лыжи. Времени на что попало просто нет», – говорит Егор.

13-летнему мальчику руководители цехов оборонного предприятия объяснили устройство и основные принципы производства, рассказали об истории завода, показали процессы сборки изделий. Егор очень смущался и большей частью ошарашено молчал, пока гостей возили по территории. «Это город целый», – поделился подросток своими впечатлениями.

Действительно, УВЗ в 1993 году был внесен в книгу рекордов Гиннеса как крупнейший завод в мире по занимаемой площади. Здесь есть улицы, своя ТЭЦ и даже ходят «маршрутки». Посещение танкового цеха стало сюрпризом для Егора, а когда в цех пришел один из инженеров КБ завода и предложил обсудить чертежи, подросток забыл про смущение, усталость, непонимание. Он ловил каждое слово, вопросы задавал по делу и вообще вел себя по-взрослому. Настоящие мальчишечьи горящие глаза сотрудники УВЗ увидели в тот момент, когда Егору подарили подлинные чертежи Т-34 и книги об истории танкостроения и советских танках. Свою первую модель танка Егор собрал с дедушкой и после посещения завода сделал вывод: «Придется переделывать».

В КБ УВЗ говорят, что предложения по поводу конструкторских доработок танков от подростка получают впервые. «Нам разные люди пишут, и чертежи присылают по доработке или изменению танков, которые производятся на УВЗ. Но чтоб 13-летний мальчик – это первый раз. Конечно, ему нужно многое узнать, хотя бы курс физики освоить, – улыбаясь, говорят маститые конструкторы. – Но смелость, целеустремленность и изобретательность – это очень важно у подрастающего поколения. Инженеры и конструкторы – эти профессии сейчас очень востребованы. И дух изобретательства нужно поддерживать!»

Руководитель направления диверсификации УВЗ рассказал, как важно найти применение «военных» технологий для мирного производства на примере строительной техники. Егору показали экскаватор, который сделан полностью из российских комплектующих. В данный момент машина проходит сертификацию и вскоре будет запущена в серийное производство.

«Буду работать дальше, – сказал на прощание Егор. – Хорошо, что есть чертежи и лето. Как раз времени хватит!». А на УВЗ подумывают о конкурсе для молодых изобретателей.

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