УВЗ объявляет конкурс для школьников: ищут инновационную идею диверсификации производства

УВЗ объявляет конкурс среди школьников на инновационную идею диверсификации производства. Лучшие авторские проекты получат шанс на практическую реализацию – обещают в корпорации.

Конкурс пройдет с 17 июля по 17 августа 2018 года, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УВЗ. В этот период любой подросток от 12 до 18 лет сможет подать на рассмотрение свое предложение, выбрав одно из трех предлагаемых направлений: «Разработка новых видов продукции машиностроительной отрасли», «Повышение экономической эффективности работы машиностроительных предприятий» и «Диверсификация производства – будущее оборонно-промышленного комплекса России».

Чтобы стать участником конкурса, необходимо направить в оргкомитет заявку и разработанный научно-технический проект до 12.00 часов 17 августа 2018 года на адрес электронной почты training@uvz.ru с пометкой «Организационный комитет». Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на официальной страничке Уралвагонзавода в социальных сетях – «ВКонтакте», Facebook.

Авторов лучших работ 24 августа определит экспертный совет, в состав которого вошли ведущие специалисты Уралвагонзавода по основным направлениям.

Победителем конкурса станет участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам экспертной оценки. Также будут определены еще три лауреата конкурса. Всех победителей ждут призы и подарки.

«Только в детстве люди умеют по-настоящему мечтать и фантазировать. С возрастом у большинства эта способность исчезает, но появляются возможности реализовать идею. Вот и попробуем: дети мечтают, а крупнейший машиностроительный гигант оценивает и, как джин, может быть реализует. А если серьезно, конкурс повысит образовательный уровень подростков в области машиностроения. Благодаря таким мероприятиям повышается также и престиж отечественного ОПК. Мы также надеемся этим еще больше подтолкнуть к научно-техническому творчеству детей и молодежь. Ну и, к тому же, познакомимся с одаренной молодежью со всей России. Возможно, эти ребята внесут что-то принципиально новое в производственный процесс корпорации УВЗ», – отметил директор по корпоративным коммуникациям УВЗ Дмитрий Калениченко.

Напомним, что идею проведения данного конкурса УВЗ подал 13-летний школьник из Калуги, который разработал «беспилотный танк».

Екатеринбург, Елена Васильева

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