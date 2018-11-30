«Новый День» – новые победы. Сюжет агентства о 13-летнем конструкторе стал лучшим на всероссийском конкурсе (ВИДЕО)

Накануне вечером в Москве прошел финал конкурса Агентства стратегических инициатив «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи». В последний этап прошли сто российских СМИ, в том числе – РИА «Новый День» с сюжетом о 13-летнем конструкторе Егоре Трофимове из Калуги, который создал свою модель беспилотного танка и показал ее коллегам с Уралвагонзавода.

13-летний конструктор на Уралвагонзаводе

Авторитетное жюри оценило сюжет, отдав ему первое место в номинации «Материал на тему «Кадры для промышленности».

Конкурс прошел уже в седьмой раз. Заявки на участие подавали более 2,5 тысячи журналистов из разных регионов страны. Награждение победителей прошло в Москве.

Екатеринбург, Москва, Екатерина Норсеева

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