Какие фильмы любят уральцы. Опрос «Нового Дня» в честь Дня российского кино

Сегодня, 27 августа, отмечают День российского кино. Дата стала красной в календаре еще в 1919 году, когда был издан декрет Совнракома о национализации кинодела. Сначала праздновали День советского кино, потом ‒ День кино России, а теперь ‒ День российского кино. Редакция нашего агентства поинтересовалась у известных уральцев, какие отечественные фильмы нравятся им больше всего.

«Любимых фильмов много, от «Белого солнца пустыни» до «Летят журавли», это классика. Под разное настроение хочется разного. Иногда хочешь посмеяться ‒ идешь на комедию, а в другой раз хочется о чем-то серьезном задуматься. Вот в театры я, если честно, не очень люблю ходить. А кино могу смотреть в любых условиях», ‒ сказал «Новому Дню» директор кинотеатра «Колизей» Сергей Федяков.

Драматург Николай Коляда, в свою очередь, рассказал, что кино смотрит, но чаще советское. «Не из новых, все больше из старых, в которых снимались Мордюкова, Ульянов, Яковлев, Леонов, Борисов. Это было великое русское кино, советское кино. «Простую историю», откуда песня «На тот большак, на перекресток», можно бесконечно пересматривать. Вечером иногда включишь старый фильм, поплачешь, молодость вспоминаешь, каких великих актеров мы потеряли, ‒ сказал он. ‒ Современного мало смотрю. Как-то не получается, да и есть с чем сравнивать – трейлер посмотришь и неинтересно. Но я радуюсь, что мои артисты снимаются в кино. Нарасхват! Только сделали репертуар 15 августа, а 16-го звонят, просят Олега Ягодина на четыре дня отпустить. И Костя Итунин снимается, и Саша Замураев. Так что мы все празднуем».

Вице-мэр Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин среди отечественного кино больше других выделил телеспектакль по комедии русского драматурга Алексанадра Островского. «На всякого мудреца довольно простоты».

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин назвал сразу две любимых киноленты. «Если времен СССР, то «Подранки», это фильм Николая Губенко о жизни в послевоенном детском доме. А если современный, то «День выборов», ‒ сказал он.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин тоже затруднился сразу назвать один любимый фильм и отметил две ленты. «Из детских ‒ «Неуловимые мстители». А если взрослые, то «Солярис» Тарковского», ‒ выбрал он.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сходу назвал три фильма. «Они сражались за родину». И еще «Рожденные революцией». А из современного, пожалуй, «Сваты», ‒ сказал полковник.

Замглавы аппарата губернатора и правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин признался, что каждый год в День Победы пересматривает один и тот же фильм. «Современный фильм «Звезда». Смотрю каждый раз на 9 Мая и плачу», ‒ сказал он.

«Сложно назвать какой-то один фильм. Мне нравятся ленты Никиты Сергеевича Михалкова, и где он выступает как режиссер, и как актер. Пожалуй, больше всего ‒ «Жестокий романс» Эльдара Рязанова», ‒ сказала директор пермского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Мария Базунова.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин рассказал, что его любимое отечественное кино ‒ «Все будет хорошо» 1995 года. «Шикарный фильм с глубоким смыслом, который не надоедает пересматривать снова и снова», ‒ рассказал он.

Защитник хоккейного клуба «Автомобилист» Алексей Василевский своим любимым фильмом назвал «Иван Васильевич меняет профессию». «Люблю это кино, его всегда перед Новым годом показывают», ‒ сказал он.

Руководитель промоутерской группы «Рать» Александр Скаредин отдал должное творчеству земляка ‒ свердловского режиссера Алексея Балабанова. «Из современных российских? Пожалуй, первый «Брат». И еще «Меня зовут Арлекино», ‒ перечислил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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