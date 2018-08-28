Улицу Гражданскую в Екатеринбурге не откроют до 1 ноября

В связи с большим объемом ремонтных работ городские дорожные службы продлевают срок закрытия проезда на двух участках улиц Екатеринбурга – Военной и Гражданской.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в рамках реконструкции Макаровского моста специалисты ООО «ГУДСР» проводят масштабные ремонтные работы на улице Гражданской. Закрытие движения транспорта на участке от Челюскинцев до дома № 11 по Гражданской продлено до 31 октября. Это связано с большим объемом работ по переносу коммуникаций, в частности теплосети. Отметим, после реконструкции Макаровского моста Гражданская будет играть одну из важных ролей в организации комфортного движения в данном транспортном узле.

Кроме того, специалисты ООО «Региональное ДРСУ» продолжают ремонтировать участок улицы Военной от ее пересечения с Дорожной до Патриса Лумумбы. Срок работ продлен до 10 сентября. Зону ремонта автомобилисты и водители автобусов объезжают по улицам Патриса Лумумбы, Зенитчиков и Палисадной. В связи с этим на Военной не действует автобусная остановка «Московская», через которую проходят маршруты автобусов № 26 и № 18.

Екатеринбург, служба информации

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