Проезд по Гражданской в Екатеринбурге открыли: водители нарушают и создают хаос (ФОТО)

В Екатеринбурге наконец открыли улицу Гражданскую, проезд по которой был запрещен с июля из-за ремонта Макаровского моста. Теперь на этом участке дороги хаос – из-за нарушителей, которые игнорируют дорожные знаки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открытая для движения улица Гражданская сегодня встала в пробку. Водители, судя по всему, разобраться с временным проездом не смогли.

С улицы Гражданской знаки предписывают ехать только направо – поток должен встроиться в ряд тех, кто едет по улице Челюскинцев.

Однако некоторые водители выезжают на Челюскинцев и поворачивают налево, в сторону вокзала – перекрывая тем самым дорогу по Челюскинцев в обе стороны. К тому же, из-за ограничительных столбиков машины не могут завершить поворот сразу, приходится маневрировать.

Несмотря на то что Гражданская стоит в пробке, водители отмечают: соседние улицы заметно разгрузились. Добавим, дорожники «забыли» убрать знаки объезда на соседних перекрестках. Тротуара для пешеходов еще нет.

Екатеринбург, служба информации

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