ГИБДД будет ловить нарушителей у Макаровского моста

Сотрудники ГИБДД будут следить за движением на улице Челюскинцев, где водители «забывают» о знаках дорожного движения.

Как сообщили только что в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу, экипаж ДПС будет работать на улице Гражданской, «для предупреждения нарушения ПДД». Эту дорогу открыли минувшей ночью, и некоторые автомобилисты пытаются проехать этот участок, нарушая правила и мешая остальным. При выезде с этой улицы на Челюскинцев установлен знак, разрешающий движение только направо. Однако водители, которым очень надо в противоположную сторону, выезжают на мост и разворачиваются налево, при этом блокируя движение в обе стороны по Челюскинцев. Вероятно, в вечерний час пик из-за присутствия полицейских проехать по мосту будет проще.

«Дорожные знаки на данном участке установлены в соответствии с утвержденной схемой и ГОСТом. Водители требования дорожных знаков должны соблюдать. В соответствии со схемой движение с ул. Гражданской предусмотрено только направо. В целях исключения левого поворота с ул. Гражданской на ул. Челюскинцев на разделительной полосе установлены направляющие столбики. За нарушение требований дорожных знаков предусмотрена административная ответственность. Водители, будьте внимательны на данном участке дороги», – просят в ГИБДД.

РИА «Новый День» ранее публиковало видео с проблемного участка.

Водителям плевать на знаки

После публикации новости комментарий предоставили и в пресс-службе администрации города. Там отметили, что в планах – установка временного светофора. Не исключено, что после этого поворот налево будет разрешен.

Екатеринбург, служба информации

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