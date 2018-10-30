Автохамы блокируют дорогу у Макаровского моста (ВИДЕО)

Автомобилисты игнорируют знаки, установленные на улице Гражданской, из-за чего по обеим сторонам от Макаровского моста растут пробки.

Водителям плевать на знаки

Несмотря на то, что утренние заторы уже прошли, а вечерние не наступили, проезд у Макаровского моста затруднен. В этом виноваты не только продолжающиеся дорожные ремонты, но и некоторые наглые и невоспитанные водители.

Дело в том, что с сегодняшнего дня открылся проезд по улице Гражданской, что должно было облегчить движение. При выезде с этой улицы на Челюскинцев установлен знак, разрешающий движение только направо. Однако водители, которым очень надо в противоположную сторону, выезжают на мост и разворачиваются налево, при этом блокируя движение в обе стороны по Челюскинцев.

Отметим, разворот на этом участке дороги затруднен физически: установлены ограничительные столбики. Поэтому некоторые автохамы разворачиваются с правого ряда, заодно блокируя левый. Но и этот маневр не у всех выходит с первого раза. Лица водителей-нарушителей и аварийные ситуации – на видео РИА «Новый День».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.10.18

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