На Макаровском мосту включат камеры и будут штрафовать нарушителей

Следить за соблюдением ПДД на Макаровском мосту будут камеры видеонаблюдения. В мэрии пообещали нарушителям рассылку «писем счастья».

О планах по видеофиксации нарушений на Макаровском мосту рассказал замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства Алексей Бубнов в программе «Открытая студия». «Эти камеры уже появились на Макаровском мосту. Хотел бы обратить внимание горожан на необходимость соблюдать скоростной режим и запрет на движение грузового транспорта», – отметил Бубнов. По его словам, камеры пока еще не подключены, потому «письма счастья» не приходят, но статистика уже есть – нарушений много. Включат камеры видеофиксации нарушений 1 декабря.

Напомним, 30 октября в Екатеринбурге открыли улицу Гражданскую, проезд по которой был запрещен с июля из-за ремонта Макаровского моста. И сразу же движение было практически блокировано из-за автохамов, которые решили не обращать внимания на знаки движения. ГИБДД выставляла посты на этом участке дороги.

Екатеринбург, служба информации

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