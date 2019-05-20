Макаровский мост снова закроют

В Екатеринбурге на месяц закроют движение по Макаровсокму мосту и улице Гражданской.

Как сообщается на сайте администрации города, планируется закрытие движения по улице Челюскинцев от улицы Бориса Ельцина до улицы Николая Никонова (Никонова переходит в пер. Красный, который как раз пересекается с Челюскинцев). Также закроют движение по улице Гражданской – от улицы Челюскинцев до дома № 11 по улице Гражданской.

В мэрии сообщают, что перекрытия запланированы на срок с 1 июня по 1 июля, но предупреждают: возможны изменения. В это время будет идти ремонт на подходах к новой части моста. После открытия участков улиц для автомобильного движения транспорт будет двигаться по вновь построенной части моста.

Екатеринбург, служба информации

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