В выходные в Екатеринбурге закроют несколько мостов

В ближайшие выходные из-за строительных работ будет закрыто несколько путепроводов в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в воскресенье, 2 июня, с 00:00 до 04:00 будет закрыто движение по путепроводу на улице Комсомольской (в районе концерна «Калина»). За это время ООО «Трансмостинжиниринг» проведет статические и динамические испытания моста. Транспорт в эти часы будет направляться в объезд – по Сибирскому тракту, улицам Восточной, Малышева, Комсомольской.

С этого же дня ООО «Региональное ДРСУ» ограничит движение по путепроводу через трамвайные пути на улице Смазчиков (в районе остановки «Пионерская»). До 14 июля будет проводиться ремонт на той стороне путепровода, которая ведет в Пионерский поселок. С середины июля и до 21 августа перекроют вторую половину путепровода – в сторону железнодорожного вокзала.

В ночь с 1 на 2 июня АО «Трест «Уралтрансспецстрой» ограничивает движение по мосту через реку Патрушиху на улице Щербакова. Сначала будет ремонтироваться половина моста, ведущая в сторону Химмаша, затем до 15 июля – в обратном направлении. На все время работ (со 2 июня по 15 июля) МУП «Городской транспорт» уменьшит на 12 единиц выпуск на линию троллейбусов, следующих по маршрутам № 1 и № 6.

На все время указанных ограничений на улицах Смазчиков и Щербакова поток транспорта будет двигаться в каждую сторону по одной полосе. Водителей просят обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут.

Кроме того, как ранее сообщал «Новый День», планировалось с 1 июня на месяц закрыть движение по Макаровскому мосту и улице Гражданской. В мэрии поясняли, что перекрытия запланированы с 1 июня по 1 июля, но предупредили, что возможны изменения в этом графике. В это время будет идти ремонт на подходах к новой части моста. После открытия участков улиц для автомобильного движения транспорт будет двигаться по вновь построенной части моста.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.05.19

Водитель BMW, сбивший подростка в Богдановиче, пришел в полицию с покаянием. / Особенно не хватает психиатров и фтизиатров: дефицит врачей на Среднем Урале – 30%. / «Уральские авиалинии» опровергли информацию о полете их самолета над Украиной. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»