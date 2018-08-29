Митинг против куриных фекалий в Среднеуральске пытался сорвать человек от птицефабрики

Экологи и жители Среднеуральска выяснили, кем является человек, который накануне защищал право птицефабрики на слив фекалий на поля. Как оказалось, родственники «активиста» работают на этом предприятии.

Накануне в Среднеуральске прошел экологический митинг, участвовали в протестной акции жители Среднеуральска, Верхней Пышмы и даже Екатеринбурга. По мнению людей, местная птицефабрика наносит непоправимый вред природе. Люди устали от постоянного фекального амбре, они обвиняют Среднеуральскую птицефабрику в вывозе птичьего помета на поля и сбросах сточных вод в озеро Молебское. В ходе митинга микрофон взял мужчина, который, к удивлению местных жителей, встал на защиту птицефабрики. Собравшиеся были поражены тем, что человек начал упрекать митингующих в попытках воздействовать на Среднеуральскую птицефабрику якобы по указке УГМК. «Он говорил, что сам работал в УГМК, «не понаслышке знает о таких схемах». Но какие схемы он имел в виду? Мы здесь живем и каждый день чувствуем эту вонь», – рассказал РИА «Новый День» один из местных жителей.

Как оказалось, этот мужчина, житель Верхней Пышмы, представившийся Павлом Михайловичем Бамбуриным, на самом деле работал в УГМК, на предприятии «Кузбассразрезуголь», откуда его уволили, поймав на хищении. Супруга «активиста», Марина Георгиевна Бамбурина (Тукмачева), работает на Среднеуральской птицефабрике заведующей инкубаторием – это подтверждается в том числе новостями на сайте птицефабрики. Вчера она присутствовала на митинге, смотрела на выступление своего супруга.

Местные жители уверены: чета Бамбуриных попала на митинг неслучайно. «Мы пытаемся отстоять свое право на чистоту, на наш город. Птицефабрика не хочет признавать, что вредит окружающей среде, почитайте наши местные СМИ, там уже появляются статьи о том, что нас кто-то подослал, чтобы «Равису» (учредитель птицефабрики, – прим. ред.) не дать работать. Но мы здесь живем, мы устали от вони», – говорят среднеуральцы.

Среднеуральск, служба информации

Среднеуральск. Другие новости 29.08.18

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