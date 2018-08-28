В Среднеуральске прошел митинг против «ужасного запаха и опасных бактерий», в распространении которых обвиняют местную птицефабрику (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Среднеуральске прошел экологический митинг возле ДК «Энергетик». Участвовали в протестной акции около полусотни человек – это жители Среднеуральска, Верхней Пышмы и даже Екатеринбурга. По мнению людей, местная птицефабрика наносит непоправимый вред природе.

«Нашей целью является понуждение руководства Среднеуральской птицефабрики к соблюдению природоохранного законодательства. Это основная и единственная цель. Мы считаем необходимым добиться исполнения экологических норм, но при этом сохранить рабочий персонал, трудовой коллектив Среднеуральской птицефабрики в исходном состоянии», – рассказывает председатель координационного совета общественного движения «Оса» Александр Шурыгин.

Как уже ранее писал «Новый День», общественники обвиняют Среднеуральскую птицефабрику в вывозе птичьего помета на поля и сбросах сточных вод в озеро Молебское. Но руководство предприятия, как в том числе заявил сегодня Шурыгин, уклоняется от настойчивых жалоб граждан и решений судов. Он отметил в своем выступлении, что жители Среднеуральска и Верхней Пышмы устали вдыхать запахи куриного помета и жженых перьев, которыми разит от предприятия.

Шурыгин перечислил населенные пункты, которые столкнулись с экологическими проблемами. Подробнее об этом – смотрите на видео.

Экологический митинг в Среднеуральске

Среди граждан, пришедших на площадь к ДК «Энергетик», были и те, кто выразил опасение, что протесты могут привести к закрытию фабрики и люди останутся без работы. Между тем, по словам общественников, выступавших на митинге, их цель – оградить окружающую среду от негативного воздействия, а не закрыть предприятие.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 28.08.18

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