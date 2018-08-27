«Невыносимый смрад и опасные бактерии»: жители Верхней Пышмы и Среднеуральска выйдут на экологический митинг

Завтра в полдень в Среднеуральске пройдет экологический митинг. На площадку за ДК «Энергетик» придут жители Верхней Пышмы и Среднеуральска, которые обеспокоены экологической ситуацией в районе. Об этом рассказал представитель общественного движения ОСА Александр Шурыгин, который и организовал протестное мероприятие.

«Вот уже несколько лет я пытаюсь обратить внимание руководства Среднеуральской птицефабрики на невыносимые условия, в которых оказались два города, Верхняя Пышма и Среднеуральск, из-за сбросов сточных вод птицефабрики в озеро Молебское. Однако птицефабрика уклоняется от настойчивых жалоб граждан и решений судов. Невыносимый смрад и опасные токсичные бактерии в водоеме – вот к чему привело бездействие руководства птицефабрики. Ежедневно ко мне обращаются десятки простых жителей с просьбой помочь, поскольку достучаться до руководства птицефабрики простым гражданам просто невозможно», ‒ пишет он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Шурыгина, после закрытия убойного цеха «сотни людей рискуют остаться без работы». «Простые люди не должны отвечать за безалаберное отношение начальства к экологии», ‒ отмечает он.

Напомним, что некоторое время назад судебные приставы опечатали часть оборудования на птицефабрике. Руководство добровольно не исполняло решение суда о прекращении сброса жидких отходов со Среднеуральской в озеро Молебское, которое превратилось в зловонное болото.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.08.18

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