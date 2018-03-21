Смрад, опарыши и крысы: за забором птицефабрики «Среднеуральской» разлилось озеро с куриными потрохами (ВИДЕО)

Птицефабрика «Среднеуральская» продолжает загрязнять окружающую среду, несмотря на многочисленные предписания Россельхознадзора и природоохранной прокуратуры.

Жуткая свалка

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприятие складирует производственные отходы недалеко от собственной территории. Примерно в 50 метрах от фабрики находятся отвалы сухого мусора, а за ними небольшой пруд, заваленный куриными потрохами. По всем признакам, биологические отходы сюда завозят регулярно – рядом с протухшими тушками навалена свежая требуха, на дороге многочисленные следы машин. Вонь от свалки распространяется далеко за пределы озерца и, вероятно, доходит до жителей Верхней Пышмы.

«В городе жуткий смрад, дышать нам просто невозможно! Выходим на прогулку с детьми и боимся за наших малышей. У моего сына астма, ему и так сложно дышать, а сейчас он задыхается. Ему надо гулять. А гулять невозможно из-за токсичного запаха», – ранее жаловалась одна из горожанок в редакцию «Нового дня».

Напомним, «Среднеуральская» уже была оштрафована за сброс куриного помета на земли сельскохозяйственного назначения. Кроме того, по результатам административного расследования Россельхознадзора выявлены факты порчи земель в районе поселков Красный и Соколовка из-за свалки отходов фабрики.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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