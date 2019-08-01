Прокуратура судится с птицефабрикой «Среднеуральской» из-за загаженного леса (ФОТО, ВИДЕО)

Птицефабрика «Среднеуральская» самовольно заняла участок леса под Верхней Пышмой и свозит туда куриные фекалии. Нарушения выявила свердловская природоохранная прокуратура во время проверки, организованной по обращению главы муниципалитета. Кроме того, выяснилось, что предприятие транспортирует отходы III и IV классов опасности (свежий и перепревший куриный помет) без лицензии.

Надзорный орган направил исковое заявление в суд, требуя от птицефабрики прекратить эксплуатацию незаконного пометохранилища, освободить земельный участок и восстановить лес. Также прокуратура добивается запрета транспортировки куриного помета без специального разрешения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что птицефабрика «Среднеуральская» не первый раз обвиняется в загрязнении окружающей среды. Жители Верхней Пышмы и Среднеуральска жалуются на вонь, нашествие мух и обвиняют предприятие в сбросе куриных потрохов в местные водоемы. Однако многочисленные предписания Россельхознадзора и природоохранной прокуратуры не меняют ситуацию.

Жуткая свалка отходов птицефабрики «Среднеуральской»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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