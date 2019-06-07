Орды мух терроризируют жителей двух уральских поселков (ВИДЕО)

Жители двух поселков Нижнесергинского района подверглись настоящему нашествию мух. Уральцы говорят, что всему виной решение местного фермера удобрять свои поля куриным пометом со Среднеуральской птицефабрики. Они написали письма во все инстанции – от санэпиднадзора до полпредства, и заявили, что уже готовы на крайние меры.

Нашествие мух в уральских поселках

Жители поселков Лазоревый и Дружинино говорят, что жаловаться на предпринимателя Андрея Савченко они начали еще в прошлом году, возмутившись постоянными неприятными запахами. Тогда все проверки показали, что нарушений нет. В этом году с приходом тепла главной проблемой стал не только запах – со стороны полей прилетели полчища мух.

Сельчане боятся, что насекомые переносят на себе различные инфекции, боятся за здоровье своих детей. Мухи собираются большими ордами прямо на проезжей части, облепляют автомобили, деревья, дома, залетают в жилища. Местные говорят, что обращались к фермеру Савченко, чтобы тот перестал привозить куриный помет на свои поля. «Он сказал, что ввоз куриного помета прекратили, но люди видели, как завозит одна единственная машина, которая принадлежит среднеуральской птицефабрике. Она по ночам стала возить. Там были обнаружены свежие кучи куриного помета», – рассказал корреспонденту ТК «Вести-Урал» житель поселка Лазоревый Павел Карпов.

После таких действий сельчане готовы пойти на крайние меры, в том числе и перекрыть подъезды к полям. Сам предприниматель, на участки которого свозят удобрение, говорит, что такое количество насекомых не должно было появиться. «Мы допустили ошибку, в которой разбираемся. На сегодняшний день мы занимаемся обработкой почвы, чтобы её привести в мелкокомковатую структуру, и чтобы мухи не плодились», – объясняет Андрей Савченко.

Жители поселков Лазоревый и Дружинино дошли до полного отчаяния, начали писать письма во все инстанции. Обратились за помощью к полномочному представителю президента РФ в УрФО Николаю Цуканову. Он поручил главному федеральному инспектору Свердлвской области Михаилу Каганову провести выездную проверку. Во время осмотра территории, прилегающей к поселку Лазоревый, подтвердилась информация того, что в возросшей популяции мух виновато большое количество куриного помета.

«В результате оперативного реагирования на обращение граждан КФХ Савченко А.И. заключен договор с Первоуральским филиалом ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по обработке (дезинфекции) дорог от насекомых, проводятся работы по рекультивации пашни. К проведению работ по рекультивации привлечены две единицы техники OOO «Птицефабрика «Среднеуральская». Администрацией Дружининского городского поселения организовано информирование граждан об ограничении в течение двух суток выгона домашнего скота в местах обработки», – сообщили «Новому Дню» в аппарате федерального инспектора.

Тем временем следователи Нижнесергинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Свердловской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных отходов». «Дело расследуется по факту обнаружения около одного из поселков в Нижнесергинском районе несанкционированно размещенного куриного помета. По версии следствия, данный вид экологически опасного отхода, относящегося к 3-му классу опасности, был размешен на обширной территории земельного участка, расположенного вблизи одного из поселков работниками одной из птицефабрик», – сообщил старший следователь Иван Николаев.

Нижнесергинский район, Владислав Тринько

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