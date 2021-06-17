Опасные цеха Среднеуральской птицефабрики продолжат работать

Свердловский облсуд пересмотрел решение по Среднеуральской птицефабрике. Ранее за нарушение ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности» Верхнепышминский городской суд постановил приостановить работу нескольких объектов птицефабрики на 90 дней, однако сегодня в апелляции наказание изменили на штраф в 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облсуда.

Сегодняшний суд инициировал Ростехнадзор, сообщал ранее ЕАН. Специалисты установили, что на предприятии нарушаются требования безопасности при эксплуатации газового оборудования. При возникновении ЧП последствия могут быть крайне серьезными и обернуться техногенной катастрофой.

Добавим, это далеко не первое нарушение Среднеуральской птицефабрики. Так, ранее ее штрафовали почти на 12 млн рублей за загрязнение почвы – фабрика годами сливала сточные воды на земли сельскохозяйственного назначения. До этого отравленными оказались земли на территории Режевского городского округа. Еще ранее с птицефабрикой судилась прокуратура из-за загаженного леса.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.21

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