Среднеуральская птицефабрика заплатит 11,8 млн рублей за сбросы вредных отходов

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверила ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» и через суд взыскала с нее 11,8 млн рублей за загрязнение почвы.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, фабрика годами сливала сточные воды на земли сельскохозяйственного назначения. В почве были обнаружены опасные химические вещества: хлорид-ион (превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) в 2,6 раза), сера (превышение ПДК в 1,4 раза), фосфор (превышение ПДК в 1,4 раза), натрий (превышение ПДК в 2,15 раза), калий (превышение ПДК в 1,35 раза), магний (превышение ПДК в 1,3 раза). Площадь загрязненных участков – 8 390 и 489 кв. м.

Прокуратура направила в Верхнепышминский городской суд исковое заявление с требованием запретить птицефабрике сливать отходы на сельскохозяйственные земли, а также взыскать сумму ущерба, причиненного окружающей среде, в размере свыше 11,8 млн рублей в пользу города Среднеуральска. Суд исковые требования прокурора удовлетворил.

Напомним, птицефабрика «Среднеуральская» не первый раз обвиняется в загрязнении окружающей среды. Жители Верхней Пышмы и Среднеуральска жалуются на вонь, нашествие мух и обвиняют предприятие в сбросе куриных потрохов в местные водоемы. Однако многочисленные предписания Россельхознадзора и природоохранной прокуратуры не меняют ситуацию.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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