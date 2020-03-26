Среднеуральскую птицефабрику вновь заподозрили в сливе помета на поля (ФОТО)

Среднеуральскую птицефабрику опять подозревают в загрязнении окружающей среды, на этот раз – на территории Режевского городского округа.

Как стало известно «Новому Дню», в конце февраля четыре большегрузных автомобиля вывезли с предприятия несколько кузовов куриного помета. Несколько тонн помета были сброшены в поле неподалеку от режевского села Соколово.

Местные жители намерены добиваться справедливости и с этой целью попросили СМИ поддержать их обращение в надзорные органы, включая Генпрокуратуру и Росприроднадзор. Заявления уже направлены.

Стоит отметить, что птицефабрика «Среднеуральская» не первый раз обвиняется в загрязнении окружающей среды. Жители Верхней Пышмы и Среднеуральска жалуются на вонь, нашествие мух и обвиняют предприятие в сбросе куриных потрохов в местные водоемы. Однако многочисленные предписания Россельхознадзора и природоохранной прокуратуры не меняют ситуацию.

В 2019 году птицефабрика самовольно заняла участок леса под Верхней Пышмой и свозила туда куриные фекалии. Нарушения выявила свердловская природоохранная прокуратура во время проверки, организованной по обращению главы муниципалитета. Кроме того, выяснилось, что предприятие транспортирует отходы III и IV классов опасности (свежий и перепревший куриный помет) без лицензии. Надзорный орган подал в суд.

Среднеуральск, Елена Владимрова

Среднеуральск. Другие новости 26.03.20

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