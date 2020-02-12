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Среда, 12 февраля 2020, 12:13 мск

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Срочно: Среднеуральскую птицефабрику закрывают и опечатывают

Среднеуральская птицефабрика закрывается по требованию ГУ МЧС по Свердловской области. В ближайшие минуты начнется эвакуация сотрудников.

Как стало известно «Новому Дню» из собственных источников, из-за нарушений пожарной безопасности по решению суда запрещено эксплуатировать здание по адресу: Среднеуральск, ул. Советская, 110, – там находятся промышленные и административные объекты птицефабрики.

Здание будет опечатано на неопределенный срок, соответственно, производство будет остановлено – до рассмотрения соответствующего иска судом. Власти Свердловской области в курсе ситуации и с претензиями согласны.

Екатеринбург, Елена Иванова

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