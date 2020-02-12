Все сотрудники Среднеуральской птицефабрики попали под сокращение. На горизонте – банкротство (ДОКУМЕНТ)

Подписан приказ о сокращении полного штата сотрудников Среднеуральской птицефабрики. Как сообщил гендиректор Максим Максимов, сократят 870 человек, однако в документе указано, что работы лишатся 911 человек. В 16:00 коллективу будет объявлено о сокращении.

В документе указывается, что все компенсации и выплаты должны быть сохранены, однако в реальности у предприятия нет денег. Максимов не исключает, что птицефабрика будет подавать иск о банкротстве. После остановки производства на запуск потребуется более 350 млн рублей и около года по времени.

Птицефабрику закроют и опечатают, с таким требованием сегодня на предприятие пришли приставы. Людей в здании быть не должно с завтрашнего дня, но что будет с птицами, неизвестно, у директора такой информации нет. По данным «Нового Дня», руководство региона было в курсе закрытия птицефабрики из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Светлана Загороднева

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