Перед сокращением сотрудников Среднеуральской птицефабрики отправят в простой

Сотрудников Среднеуральской птицефабрики сократят с 13 мая. С завтрашнего дня, 13 февраля, они будут отправлены в простой, об этом «Новому Дню» рассказал гендиректор предприятия Максим Максимов. Сейчас он проводит встречу с сотрудниками. Согласно приказу о сокращении работу потеряют 911 человек.

Ранее Максимов также сообщал, что доступ на предприятие закроют с завтрашнего дня, что делать с курами, неясно. В прокуратуре заявили, что речи о немедленном закрытии не идет, будет предоставлена возможность вывезти птиц.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 12.02.20

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