Россель: «Подниму вопрос о птицефабрике у губернатора»

Член Совфеда и бывший глава Свердловской области Эдуард Россель пообещал в пятницу встретиться с губернатором Евгением Куйвашевым и обсудить ситуацию на птицефабрике «Среднеуральской».

«Честно говоря, [об увольнениях и возможном банкротстве] впервые от вас слышу. Вернусь завтра к себе, обо всем узнаю и после этого буду в теме. С лету высказывать не хочу, надо разобраться. Но хорошо, что вы мне сказали. Эту птицефабрику по моей инициативе строили, как раз при мне ее и расширяли. Я как раз в пятницу буду у губернатора, обязательно подниму вопрос», – прокомментировал Россель корреспонденту «Нового Дня».

Развитие птицепрома в Свердловской области было одним из ключевых направлений деятельности Эдуарда Росселя в его бытность губернатором. За время его руководства регион вышел на полное самообеспечение куриным мясом и яйцами, в том числе и за счет развития производства «Среднеуральской» – она на тот момент являлась госпредприятием. В 2000 году он присутствовал на запуске новой площадки птицефабрики, с пуском которой по производству мяса птицы предприятие вышло на третье место в России.

До 2011 года птицефабрика была госпредприятием, затем ГУП СО «Птицефабрика Среднеуральская» было преобразовано в ОАО «Птицефабрика Среднеуральская». Сейчас птицефабрика входит в холдинг «Равис». Сегодня на площадку предприятия нагрянули приставы – здание опечатывают по иску прокуратуры. Гендиректор Максим Максимов сообщил, что весь штат – это более 900 человек – лишится работы, с 13 февраля их отправляют в простой, с 13 мая сокращают. По его словам, после остановки производства на запуск потребуется более 350 млн рублей и около года. Руководство не исключает банкротство.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.02.20

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