российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 февраля 2020, 15:32 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Прокуратура: о немедленном закрытии птицефабрики речи не идет

Марина Канатова

В прокуратуре Свердловской области заявили, что о немедленном закрытии Среднеуральской птицефабрики речи не идет – руководству и сотрудникам дадут время, чтобы вывезти оборудование и птиц.

Как пояснила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова, в прокуратуру Верхней Пышмы из МЧС 11 декабря 2019 года пришло сообщение о том, что после проверки на предприятии зафиксировано 172 нарушения. Среди них угрожающие здоровью и жизни граждан, например, неисправности в электропроводке и системе пожаротушения. Но руководство предприятия устранять нарушения не стало.

«На этом основании прокуратурой Верхней Пышмы действительно было подано в суд исковое требование приостановить деятельность птицефабрики, покуда выявленные сотрудниками МЧС нарушения не будут устранены. Представитель облпрокуратуры также подчеркнула, что о немедленном закрытии птицефабрики речи не идет даже сейчас. Доступ на предприятие для сотрудников будет сохранен. Возможность вывезти птиц и начать устранять нарушения будет предоставлена», – заявила Канатова.

Гендиректор птицефабрики Максим Максимов сегодня рассказал журналистам, что предприятие оперативно закрывают приставы, уже завтра никого не должно быть, и он не знает, что делать с птицами.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.02.20

Все сотрудники Среднеуральской птицефабрики попали под сокращение. На горизонте – банкротство (ДОКУМЕНТ). / В Екатеринбурге выросла подростковая преступность – за счет приезжих детей. / Телеграм-блогер Устинов попал в больницу «Матросской тишины». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Срочно: Среднеуральскую птицефабрику закрывают и опечатывают

Все сотрудники Среднеуральской птицефабрики попали под сокращение. На горизонте – банкротство (ДОКУМЕНТ)

Перед сокращением сотрудников Среднеуральской птицефабрики отправят в простой

Россель: «Подниму вопрос о птицефабрике у губернатора»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика,