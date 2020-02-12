Прокуратура: о немедленном закрытии птицефабрики речи не идет

В прокуратуре Свердловской области заявили, что о немедленном закрытии Среднеуральской птицефабрики речи не идет – руководству и сотрудникам дадут время, чтобы вывезти оборудование и птиц.

Как пояснила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова, в прокуратуру Верхней Пышмы из МЧС 11 декабря 2019 года пришло сообщение о том, что после проверки на предприятии зафиксировано 172 нарушения. Среди них угрожающие здоровью и жизни граждан, например, неисправности в электропроводке и системе пожаротушения. Но руководство предприятия устранять нарушения не стало.

«На этом основании прокуратурой Верхней Пышмы действительно было подано в суд исковое требование приостановить деятельность птицефабрики, покуда выявленные сотрудниками МЧС нарушения не будут устранены. Представитель облпрокуратуры также подчеркнула, что о немедленном закрытии птицефабрики речи не идет даже сейчас. Доступ на предприятие для сотрудников будет сохранен. Возможность вывезти птиц и начать устранять нарушения будет предоставлена», – заявила Канатова.

Гендиректор птицефабрики Максим Максимов сегодня рассказал журналистам, что предприятие оперативно закрывают приставы, уже завтра никого не должно быть, и он не знает, что делать с птицами.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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