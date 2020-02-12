Гендиректор Среднеуральской птицефабрики: по решению суда предприятие продолжит работать (обновлено)

Среднеуральская птицефабрика продолжит работать – в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об отмене обеспечительных мер. Об этом корреспонденту «Нового Дня» рассказал гендиректор предприятия Максим Максимов.

«Только что нам стало известно, полагаем, что обеспечительные меры отменят. Ждем решения суда сегодня до шести часов вечера или завтра с утра. Работать продолжим, сотрудников в простой отправлять не потребуется», – прокомментировал он. Напомним, приставы должны были с утра опечатать предприятие по иску прокуратуры. Предполагалось отправить сотрудников в простой с последующим сокращением, работу должны были потерять более 900 человек. Решался вопрос, что делать с птицами, которых не успевали вывезти за такой срок.

Добавлено: адвокат Полина Тамакулова рассказала, что решение о снятии обеспечительных мер уде вынесено судом, на птицефабрике ждут выдачи окончательно оформленных документов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.02.20

Из-за коронавируса продажи на туррынке упали на 50%, покупать боятся даже на лето. / Россель: «Подниму вопрос о птицефабрике у губернатора». / Перед сокращением сотрудников Среднеуральской птицефабрики отправят в простой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»