«Мучаемся от вони и нашествия мух, нас уверяют, что у нас все хорошо», – на Урале еще одна деревня восстала против соседства с птицефабрикой, навалившей горы помета на полях (ФОТО, ВИДЕО)

Жители деревни Походилова в Каменском районе задыхаются от вони масс, которыми птицефабрика «Свердловская» завалила окрестности поселения. Жалобы в надзорные органы ситуацию не изменили, проверяющие органы пришли к выводу, что нарушений нет. Сельчане, для которых соседство с полями стало ежедневным кошмаром, пытаются достучаться до властей. Планы птицефабрики по расширению производства повергли их в ужас – если сейчас они вынуждены жить в постоянной вони и огромном скопище мух, то чего им ждать в будущем? Беспокойство походиловцев связано и с состоянием окружающей среды. Они уверяют: куриный помет наносит вред, и предполагают, что рыба в местной реке Кошкарихе исчезла из-за сливаемых отходов.

Жители деревни мучаются из-за отходов птицефабрики

Подозрения подтвердили исследования Россельхознадзора, специалисты провели анализ почвы и обнаружили опасное для людей содержание натриевого азота.

Другую позицию занял Роспотребнадзор – ведомство ответило жителям, что все нормы размещения объекта в удалении от жилых домов соблюдены, помет складируется в ангарах, куриный помет – удобрение, которое улучшит плодородный слой почвы, и его размещение на полях оправданно.

Впрочем, люди сомневаются, что хоть кто-то из проверяющих вообще выезжал в Походилова – чтобы понять масштабы катастрофы, не нужны специальные анализы или пробы. За два километра от деревни невозможно дышать из-за обилия аммиака в спертом воздухе, а коричневая жижа в водоемах вместо воды давно убила все живое. Но у Роспотребнадзора, прокуратуры и руководства муниципального образования ответ один: нормы соблюдены.

История в деревне Походилова – не единственная в Свердловской области. В надзорные органы и властные структуры поступают жалобы и просьбы хоть что-то предпринять от жителей самых разных деревень. Все они похожи – жители рассказывают, что из-за куриного помета, который вываливают на полях местные птицефабрики, в домах стало невозможно находиться – вонь и мухи стали неотъемлемой частью жизни в таких поселениях.

Летом этого года «Новый День» рассказывал об аналогичной ситуации в двух поселках в Нижнесергинском районе. Там на полях местного фермера оказался помет, вывезенный с птицефабрики «Среднеуральской». Тогда разбираться в ситуации пришлось прокуратуре, и аппарату федерального инспектора.

Прокуратура, расследуя инцидент, отмечала, что куриный помет – это экологически опасные отходы, относящиеся к третьему классу опасности, и их размещение на полях вблизи населенных пунктов неприемлемо. Было возбуждено уголовное дело.

В июле этого же года Арбитражный суд Свердловской области вынес решение, в котором поддержал Росприроднадзор и потребовал от Среднеуральской птицефабрики выплатить 14,5 млн рублей ущерба, причиненного земельным участкам в результате складирования на них куриного помета.

Ситуация с отходами птицефабрик вряд ли улучшится. Они готовы расширять свои хозяйства, но не всегда готовы тратиться на экологическую безопасность своего производства. Так, с 2016 года предприятия АПК обязаны лицензировать ликвидацию отходов. По сообщениям СМИ, к концу 2018 года ни одно сельхозпроизводство области не оформило документы, ссылаясь на дороговизну и сложность процедуры. Отметим, что чистая прибыль птицефабрики «Свердловская» за 2018 год, по данным системы «Контур-фокус», составила 425,7 миллиона рублей.

На предприятиях сложилась практика трактовки помета как основы для органических удобрений, которые вывозятся на собственные поля. Представители птицефабрик ловко уходят от исков надзорных органов, используя те или иные лазейки в законодательстве.

Например, летом этого года свердловский арбитраж удовлетворил иск птицефабрики «Свердловской» к департаменту Росприроднадзора по УрФО об отмене предписания о разработке паспорта отходов на куриный помет. Сотрудники надзорного ведомства пытались заставить предприятие лицензировать его ликвидацию. Производитель настаивал, что использует помет как сырье для выпуска удобрений. И арбитраж, несмотря на существующую практику, встал на сторону коммерсантов.

Во всех документах судов подчеркивается, что куриный помет – это экологически опасные отходы. Свежий относится к III классу опасности, перепрелый – к IV. Выдерживать нужное время перед вывозом помета на поля предприятия готовы не всегда, особенно когда объемы производства растут. Жители деревни Походилова, наблюдая за сообщениями об экологических акциях в других регионах страны, задумываются – какие меры им предпринять, если их жалобы и просьбы так и не будут услышаны.

Пока каких-то системных мер по защите граждан в области принять не удается – жители жалуются, надзорные органы проверяют. Иногда возбуждают дела. «Но в целом ситуация остается неизменной. Коммерческая выгода всегда оказывается выше права жителей на проживание в нормальных условиях и экологической безопасности, – говорит член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова. – Жаль, что такая расстановка приоритетов устраивает власти всех уровней».

Каменский район, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук, Антон Отман

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