Приставы опечатали трубопровод с вонючей жижей, ведущий с птицефабрики к озеру

Одна из самых проблемных с точки зрения экологии точек Свердловской области ‒ озеро Молебское ‒ может получить шанс на оздоровление. Долгое время в водоем под Верхней Пышмой сливали жидкие отходы с соседней птицефабрики «Среднеуральской». В итоге озерцо, пользоваться которым предприятие просто не имело права (заявка птицефабрики в областное минприроды была отклонена из-за отсутствия у просителя очистных сооружений), превратилось в вонючее болото, полное гниющей куриной требухи и опарышей. Кроме того, в пробах воды то и дело фиксировали превышение предельно допустимых концентраций «химии»: аммонийного азота – в 4,8 раза, фосфатов – в 2,3 раза.

Но с прошлой недели сброс прекратился. Птицеводы не одумались, просто 8 августа судебные приставы перекрыли и опломбировали трубопровод, который перекачивал и сбрасывал сточные воды в Молебское с территории птицефабрики. Также сотрудники ФССП России отключили питание электродвигателей насосов и опечатали элекрошкаф, управляющий ими. Это произошло после очередной проверки природоохранной прокуратуры и центра экологического мониторинга и контроля. Ранее их также проводили и специалисты департамента Росприроднадзора по УрФО. Все ревизии подтвердили, что ситуация не стала лучше.

При этом надо напомнить, что еще в декабре прошлого года природоохранная прокуратура подала иск в суд в отношении руководства птицефабрики. Он был удовлетворен частично, однако «Среднеуральской» запретили сбрасывать сточные воды в Молебское. Решение суда представители фабрики пытались обжаловать. Уже в апреле этого года дело рассматривала областная судебная коллегия по гражданским делам, но и она оставила решение предыдущей инстанции без изменений. Впрочем, все это никак не меняло ситуацию. Очистными сооружениями птицефабрика так и не обзавелась, а сброс сточных вод в озеро продолжался, пока не вмешались приставы.

Правда, прекращение сброса вонючей жижи в водоем, доведенный состояния гниющего болота, ‒ это только половина дела. Проблему загрязнения территории надо решать радикально, однако маловероятно, что это под силу бюджету Среднеуральска, так что мероприятия по оздоровлению озера, скорее всего, потребуют вложения из бюджетов всех уровней.

Екатеринбург, служба информации

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