Следствие взялось за охранников птицефабрики, которые захватили подростка и угрожали ему расправой

Очередной скандал вспыхнул на птицефабрике «Среднеуральской» ‒ сотрудники частного охранного предприятия незаконно задержали 16-летнего подростка, который распространял листовки на парковке возле предприятия. В бумагах содержался призыв к сотрудникам «птичника» обратить внимание на руководство фабрики, которое поставило под угрозу все предприятие, нарушая прироодохранное законодательство. Мальчика не только незаконно удерживали, но и угрожали ему расправой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Ведомство провело доследственную проверку по обращению родителей мальчика и возбудило уголовное дело в отношении чоповцев. Им грозит наказание сразу по двум статьям ‒ п.«д» ч.2 ст.127 УК РФ «Незаконное лишение свободы в отношении заведомого несовершеннолетнего» и ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Кроме того, следователи обещают разобраться и в том, на что обращал внимание подросток, ‒ в нарушении норм экологического законодательства на территории Среднеуральской птицефабрики. Напомним, как уже писал «Новый День», на прошлой неделе приставы опечатали оборудование предприятия, с помощью которого отходы производства в течение долгого времени сливались в близлежащее озеро Молебское. Несмотря на судебный запрет сливать нечистоты в водоем и требование установить очистные сооружения, руководство фабрики так и не сделало этого.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.08.18

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