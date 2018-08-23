Владельцам скандальной птицефабрики, охрана которой обещала засунуть подростка в мясорубку, грозит новый иск – за клевету

Владельцам птицефабрики «Среднеуральской», охранники которой на прошлой неделе захватили подростка и угрожали ему расправой, грозит новый иск. Как напоминает «Новый День», с 2015 году предприятие принадлежит челябинскому агрохолдингу «Равис». Представители последнего накануне днем разместили на своем сайте пресс-релиз, в котором дали свое видение скандальной истории с неправомерным задержанием подростка. Текст публикации также разослали по редакциям уральских СМИ.

В пресс-релизе говорится, что работники частного охранного предприятия «Азимут-Ек» просматривали картинку с видеокамер, когда заметили на территории «неустановленных лиц, которые осуществляли подозрительные действия с деталями автомобилей». Далее в тексте объясняется, что под подозрительными действиями охранники имели в виду раскладывание листовок под дворники машин. На этом основании чоповцы и задержали одного из людей. Им оказался подросток, которому, как позднее рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, охранники угрожали расправой – в частности, обещали засунуть его в мясорубку. Интересно, что этот факт в «Рависе» тоже прокомментировали, обвинив мальчика во лжи. «Ни при задержании, ни при опросе угроз и насилия в отношении несовершеннолетнего сотрудниками ЧОП совершено не было», – говорится в тексте пресс-релиза.

При этом в пресс-службе челябинского агрохолдинга сообщили, что охранники провели допрос юноши, который признался, что «задание о распространении листовок за вознаграждение на охраняемой территории птицефабрики получил от гражданина Дмитрия Санникова». «Молодежный активист «Уралэлектромеди» Дмитрий Санников подверг жизнь несовершеннолетних опасности, так как он распространял листовки на охраняемой территории предприятия, он подвергался риску быть задержанным охранниками данной территории», ‒ говорится в заявлении агрохолдинга.

Сам Дмитрий Санников в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» сообщил, что узнал о пресс-релизе, в котором он упоминается, от журналистов. «Пресс-релиз с порочащими меня сведениями и моим личным номером телефона был разослан агрохолдингом Андрея Косилова редакциям всех СМИ Екатеринбурга. После чего мне стали поступать звонки из разных изданий, откуда я и узнал о размещенной на сайте птицефабрики информации. Поскольку информация, размещенная агрофирмой «Равис» в интернете, не соответствует действительности, я считаю, что против меня совершены преступления, я буду подавать заявление в полицию по двум статьям, «Разглашение личных данных» и «Клевета», ‒ сказал он.

Екатеринбург, служба информации

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