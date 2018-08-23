Жители Среднеуральска собирают митинг против местной птицефабрики (ДОКУМЕНТ)

Активисты общественного движения ОСА подали уведомление в администрацию Среднеуральска о проведении митинга 28 августа. Цель акции – обратить внимание властей и правоохранителей на нарушения природоохранного и экологического законодательства со стороны Среднеуральской птицефабрики. Заявка в мэрию поступила 17 августа, о решении администрации пока неизвестно.

Напомним, местные жители обвиняют предприятие в загрязнении озера Молебское. Остановить слив отходов в водоем удалось только после визита приставов на фабрику, которые опечатали оборудование. На днях птицефабрика вновь попала в скандальную историю – охранники предприятия незаконно задержали 16-летнего подростка и угрожали ему расправой. Мальчик распространял листовки на парковке с призывами обратить внимание на экологические нарушения. Действия чоповцев стали поводом для возбуждения уголовного дела сразу по двум статьям – «Незаконное лишение свободы в отношении заведомого несовершеннолетнего» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Птицефабрика накануне опубликовала свою версию конфликта с подростком, но в итоге рискует получить новый иск за клевету.

Среднеуральск, служба информации РИА «Новый День»

Среднеуральск. Другие новости 23.08.18

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