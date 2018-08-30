«Я умерла в 2016 году»: свердловчанка узнала о своей «смерти», когда пришла менять паспорт

Жительница Первоуральска Юлия Королева узнала, что «умерла» два года назад, когда пришла в отделение ФМС России, чтобы поменять паспорт. Как рассказала «Новому Дню» сама девушка, казус произошел еще год назад ‒ тогда вместе с сыном она пришла сменить место постоянной регистрации, и сотрудники местного отделения заявили ей, что женщина с тем же именем и фамилией, а также серией и номером паспорта числится умершей с 2016 года. «Сотрудница была очень сильно удивлена, что к ней пришел менять место регистрации труп двухлетней давности. Вдвоем мы с ней минут сорок «обходили» эту славную новость и таки внесли изменения о моей новой регистрации, было это в июле 2017-го», ‒ сообщила агентству сама Юлия.

Тогда же в местном отделении сказали, что данные о смерти Королевой были внесены не первоуральскими сотрудниками, а работниками другого подразделения ‒ отделения УФМС России в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Однако на этом история не закончилась. Сегодня девушка вновь обратилась в первоуральское отделение ‒ на сей раз, чтобы заменить паспорт. Выяснилось, что ошибку за минувший год так и не исправили. «Уже другой специалист впала в ступор от того, что труп неплохо выглядит, говорит и пахнет тоже ничего», ‒ пошутила Королева.

В отделении отказались предоставить девушке справку о техническом сбое и не дали сфотографировать ошибочную информацию в базе данных. Впрочем, новый паспорт все же пообещали выдать на следующей неделе.

В ГУ МВД России по Свердловской области (служба ФМС входит в ведение полиции) «Новому Дню» объяснили, что, вероятно, имел место технический сбой. «Предпринимаются все необходимые меры, чтобы его устранить», ‒ заверил руководитель пресс-службы ведомства полковник Валерий Горелых.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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