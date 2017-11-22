Свердловчанину выдали свидетельство о смерти – теперь ему придется доказать, что он живой, в суде

Житель города Качканара Вячеслав Жандавлетов получил свидетельство о собственной смерти. Живой и абсолютно здоровый 37-летний мужчина, чью могилу можно теперь найти на городском кладбище, по документам теперь не существует. Всему виной – ошибка местных патанатомов и полицейских. Путаница, из-за которой Вячеслав теперь числится мертвым, началась еще в середине октября – тогда в одном из общежитий города произошел пожар. В нем погибли двое мужчин. Очевидцы рассказали полицейским и пожарным, что одним из сгоревших был Вячеслав. Почему они пришли к такому выводу, неизвестно, однако в ту же ночь домой к Жандавлетову пришли правоохранители. Он объяснил им, что жив, на пожаре не был, те проверили у него документы и отбыли. Тем не менее, сарафанное радио было запущено – все знакомые семьи были уверены, что Вячеслав погиб в том пожаре.

Например, его сестре Ирине пришлось объяснять бывшей подруге брата, что тот жив и здоров. Девушке о смерти экс-бойфренда рассказал знакомый пожарный. Затем уже к несовершеннолетней дочери Вячеслава обратились полицейские, которые предлагали ей поехать в морг на опознание отца, но та, разумеется, отказалась и объяснила, что он не погиб. Но люди продолжали думать, что он умер: отцу Вячеслава, например, звонили сердобольные горожане и предлагали помочь с организацией похорон. «Мне звонили, говорили, что я сгорел. Удивлялся: как так? Ведь я живой», – цитирует газета «Новый Качканар» самого Вячеслава.

Но путаница продолжалась. Спустя две недели после пожара прошли похороны – останки обоих сгоревших закопали на местном кладбище. Несмотря на то, что Жандавлетов и его родные доказывали, что Вячеслав жив, на одной из могил появились его имя и фото.

После похорон ситуация только усугубилась. Оказалось, в школу, где учится сын Вячеслава от второго брака (мамы у мальчика нет), обратились органы опеки, представители которых сообщили классному руководителю, что ребенка придется забрать в детский дом. Об этом бабушке мальчика рассказала учительница. Пожилая женщина объяснила ей, что отец ребенка жив, что произошла какая-то ошибка, и после этого Вячеслав был вынужден обратиться в официальные органы за разъяснениями. «В Управлении городского хозяйства нам сказали, что Слава мертвый, свидетельство о его смерти уже есть. Похоронили на старом кладбище, как чеченца, на 19 секторе, с его фамилией и его фотографией. После того, как мы заявили, что он живой, покачали головой, мол, как такое произошло, ведь документы выписали следователи. Погибшие лежали в морге с 15 октября. Говорят, патологоанатом в морге сличал фото паспорта с умершим, лицо у которого обгорело при пожаре, и установил, что это Слава», – рассказала журналистам сестра Вячеслава Ирина.

В итоге на прошлой неделе сам Жандавлетов пришел в УГХ, где ему выдали свидетельство о его смерти. Все его документы, которыми он пользовался «при жизни», теперь недействительны – ему придется обращаться в суд, чтобы доказать, что он живой, только так можно восстановить бумаги.

В полиции признали ошибку. Заместитель начальника МО МВД России «Качканарский» Равиль Нуриев объяснил, что путаница произошла из-за того, что «гражданские лица, привлеченные к опознанию» показали, что погибший – Жандавлетов. Из полиции и морга документы ушли в отдел ЗАГС, который и подготовил свидетельство о смерти живого человека.

Екатеринбург, служба информации

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