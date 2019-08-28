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Среда, 28 августа 2019, 09:18 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбурженка обнаружила свое фото на рекламе надгробных овалов

Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина обнаружила свою фотографию, сделанную в ателье перед поступлением в вуз, на образце надгробного овала.

О том, что она стала ритуальной моделью, девушка узнала случайно. Ее сестра зашла в салон печати, чтобы сделать копии документов, и увидела траурный овал с изображением Екатерины. На снимке была ее родственница, впрочем, имя и дата рождения значились другие.

Сама Екатерина объяснила, что фотографии сделала в 2011 году в фотосалоне перед поступлением в университет. Она попробовала обратиться в студию, которая сделала снимки и которая, вероятно, распорядилась ими незаконно, но выяснила, что фототочка уже закрыта. Тем не менее, девушка написала претензию с требованием возместить ей моральный ущерб, который она оценила в полмиллиона рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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