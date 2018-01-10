Свердловчанин доказал в суде, что он не мертвец

Житель Свердловской области в суде доказал, что не является мертвым. Речь идет о качканарце Вячеславе Жандавлетове, которого посчитали умершим из-за сарафанного радио и ошибки местных патологоанатомов и полицейских. Мужчина, ссылаясь на Конституцию РФ, Всеобщую декларацию прав человека и другие документы сумел убедить судью, что он не ходячий мертвец, а вполне живой человек, ставший заложником бюрократической ошибки. «Качканарский городской суд опроверг факт смерти мужчины и аннулировал выданное ему ранее свидетельство о смерти», – сообщает местный портал «Новый Качканар».

О курьезной истории «Новый День» писал ранее. В конце ноября 2017-го мужчина получил свидетельство о собственной смерти – документ ему выдали, так как посчитали, что он погиб на пожаре в одном из общежитий города. В огне действительно сгинули двое мужчин, но Вячеслава среди них не было. Тем не менее, кто-то из очевидцев сообщил пожарным, что среди погибших все же был Жандавлетов. Информация по цепочке ушла полицейским и патологоанатомам. И, хотя к Вячеславу домой приходили сотрудники местного ОВД и лично убеждались, что он жив и здоров, одного из сгоревших похоронили под именем Жандавлетова. Родным и близким Вячеслава, благодаря сарафанному радио, знакомые даже пытались помочь с деньгами на похороны, а сына «погибшего» чуть не забрали в детский дом.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.01.18

Причиной крупного пожара в Бобровском стало нарушение производственных технологий. / Репетируют открытие курортов: туроператоры начали продавать «наземные» туры в Египет. / «Уральские авиалинии» запустили сервис продажи билетов за час до вылета. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»